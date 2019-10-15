Россия готова оказать содействие ОАЭ в развитии атомной генерации

"Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", - заявил Путин на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ.