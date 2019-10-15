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РИА Новости

Россия готова оказать содействие ОАЭ в развитии атомной генерации

19:00 15.10.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", - заявил Путин на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Вчера, 18:43РИА Новости
Россия и ОАЭ заключили новые сделки примерно на 1,4 миллиарда долларов
Стенограмма его выступления опубликована во вторник на сайте Кремля.
Российский лидер также отметил, что в рамках взаимодействия двух стран "набирает обороты и промышленная кооперация". По его словам, стороны также готовы к дальнейшей совместной работе в области освоения космоса.
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
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