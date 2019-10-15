Россия может обеспечить ОАЭ халяльным мясом и зерновыми, заявил Путин

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия готова активизировать сотрудничество с ОАЭ в агропромышленной сфере и может обеспечить потребности Эмиратов в такой продукции как зерновые и мясо, в том числе халяльное, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовы к активизации взаимодействия в агропроме. Россия может обеспечить потребность рынка Объединенных Эмиратов в сельхозпродукции и продовольственных товарах, имеются в виду поставки мяса, в том числе халяльного, а также зерновых", - заявил Путин на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ, стенограмма его выступления опубликована во вторник на сайте Кремля.
По его словам, российская сторона рассчитывает, что деловые круги России и Эмиратов будут и далее развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. "Со своей стороны, государство будет оказывать вам всяческое содействие", - добавил он.