Россия может обеспечить ОАЭ халяльным мясом и зерновыми, заявил Путин

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия готова активизировать сотрудничество с ОАЭ в агропромышленной сфере и может обеспечить потребности Эмиратов в такой продукции как зерновые и мясо, в том числе халяльное, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что деловые круги России и Эмиратов будут и далее развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. "Со своей стороны, государство будет оказывать вам всяческое содействие", - добавил он.