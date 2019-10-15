В ОБСЕ не видят перспективы пересмотра "формулы Штайнмайера"

"Нет. Я, честно говоря, не понимаю, почему вы мне задаете такой вопрос", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске, отвечая на вопрос о возможности пересмотра "формулы Штайнмайера".

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".