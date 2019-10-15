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РИА Новости

В ОБСЕ не видят перспективы пересмотра "формулы Штайнмайера"

18:58 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР. Архивное фото
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что не видит перспективы пересмотра "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
"Нет. Я, честно говоря, не понимаю, почему вы мне задаете такой вопрос", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске, отвечая на вопрос о возможности пересмотра "формулы Штайнмайера".
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
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