Депутат: Кавминводы могут заменить Баден-Баден туристам из арабских стран

"Жители арабского мира летом, у кого есть возможность, уезжают из своей страны. Мы спокойно в Кавказских Минеральных Водах могли бы предоставить для жителей Саудовской Аравии и всех остальных стран альтернативу Баден-Бадену, Карловым Варам и другим курортам. Для этого у нас есть все возможности, современные гостиницы", - сказал Боташев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".