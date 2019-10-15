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РИА Новости
Туризм

Депутат: Кавминводы могут заменить Баден-Баден туристам из арабских стран

19:07 15.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщины у колоннады в Кисловодске
Женщины у колоннады в Кисловодске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды могут стать альтернативой немецкому курортному городу Баден-Бадену или чешским Карловым Варам для туристов из Саудовской Аравии, считает член комитета ГД РФ по международным делам Расул Боташев.
"Жители арабского мира летом, у кого есть возможность, уезжают из своей страны. Мы спокойно в Кавказских Минеральных Водах могли бы предоставить для жителей Саудовской Аравии и всех остальных стран альтернативу Баден-Бадену, Карловым Варам и другим курортам. Для этого у нас есть все возможности, современные гостиницы", - сказал Боташев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Эксперт добавил, что "арабский мир также любит охоту", и Россия могла бы предложить туристам из Саудовской Аравии все возможности для нее.
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