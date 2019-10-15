Депутат: Кавминводы могут заменить Баден-Баден туристам из арабских стран

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды могут стать альтернативой немецкому курортному городу Баден-Бадену или чешским Карловым Варам для туристов из Саудовской Аравии, считает член комитета ГД РФ по международным делам Расул Боташев.
"Жители арабского мира летом, у кого есть возможность, уезжают из своей страны. Мы спокойно в Кавказских Минеральных Водах могли бы предоставить для жителей Саудовской Аравии и всех остальных стран альтернативу Баден-Бадену, Карловым Варам и другим курортам. Для этого у нас есть все возможности, современные гостиницы", - сказал Боташев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Эксперт добавил, что "арабский мир также любит охоту", и Россия могла бы предложить туристам из Саудовской Аравии все возможности для нее.