Помпео обсудил с президентом Ирака наступление Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом, как остановить наступление Турции в Сирии.

"Вчера переговорил с президентом Ирака Бархамом Салехом. Обсудил нашу обеспокоенность продолжающимся военным вторжением Турции на северо-восток Сирии и необходимость того, чтобы Турция остановила военное наступление", - написал Помпео в Twitter

США накануне ввели против Турции санкции в связи с операцией Анкары против союзных Вашингтону сирийских курдов. США также объявили о выводе своих войск из Сирии. Предполагается, что первоначально эти войска в количестве до 1 тысячи военнослужащих будут размещены в Ираке, а затем могут быть переведены на другие базы в регионе.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.