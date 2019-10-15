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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео обсудил с президентом Ирака наступление Турции в Сирии

18:54 15.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом, как остановить наступление Турции в Сирии.
"Вчера переговорил с президентом Ирака Бархамом Салехом. Обсудил нашу обеспокоенность продолжающимся военным вторжением Турции на северо-восток Сирии и необходимость того, чтобы Турция остановила военное наступление", - написал Помпео в Twitter.
США накануне ввели против Турции санкции в связи с операцией Анкары против союзных Вашингтону сирийских курдов. США также объявили о выводе своих войск из Сирии. Предполагается, что первоначально эти войска в количестве до 1 тысячи военнослужащих будут размещены в Ираке, а затем могут быть переведены на другие базы в регионе.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сделал ноги, умыл руки, взялся за старое. Трамп наказал Турцию за Сирию
Вчера, 18:50Акценты
Сделал ноги, умыл руки, взялся за старое. Трамп наказал Турцию за СириюГрозил же Трамп, сообразуясь с его "величием", решить, когда уничтожать экономику Турции за неповиновение. Решил – пора. Убрал своих солдат от турецкого огня подальше и решил.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПомпеоБархам СалехИракТурцияСирияСШАВ мире
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