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РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область может стать важным хабом для России и других стран

18:53 15.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Потенциал Рязанской области позволяет стать региону перспективным логистическим хабом для России и других стран, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Люксембург и Бельгию.
Делегация Рязанской области во главе су губернатором Николаем Любимовым во понедельник и вторник провела в Бельгии и Люксембурге ряд деловых переговоров и бизнес-встреч. На площадке Торговой палаты Люксембурга 14 октября состоялся круглый стол с участием представителей рязанских предприятий и организаций, работающих в машиностроении, сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере туризма, и более 20 люксембургских компаний. Николай Любимов рассказал представителям компаний Люксембурга о возможностях Рязанской области, действующих преференциях и льготах для инвесторов.
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"Мы нацелены на расширение делового и культурного сотрудничества с Люксембургом и будем рады новым взаимовыгодным контактам. Я, как губернатор, всегда приветствую такие бизнес-встречи и стараюсь принимать в них активное участие, чтобы поддержать рязанских предпринимателей, которые стремятся активно сотрудничать и расширять свои бизнес-связи", – сказал Любимов.
Делегация посетила головной офис и завод GARDIAN и побывала в логистическом центре CFL Multimodal. Также Николай Любимов провел переговоры с руководством люксембургского инвестиционного холдинга АО "LF Business Solutions SA". Губернатор обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках соглашения, которое было заключено год назад между инвестором, правительством Рязанской области и Корпорацией развития Рязанской области. Совместный проект "Сухой порт "Рязань" предполагает создание в регионе мультимодальной промышленной зоны на основе формата "грузовой деревни" с 3 тысячами рабочих мест. Совокупный объем инвестиций составит около 5 миллиардов рублей. Реализовать инвестпроект планируется в рамках создаваемого индустриального (промышленного) парка "Рязанский", находящегося на территории Тюшевского сельского поселения Рязанского района.
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Во вторник, 15 октября, Николай Любимов встретился в Бельгии с генеральным директором аэропорта города Льеж Жозе Апаром и директором логистического кластера Logistics in Wallonia Бернардом Пиеттом. Любимов отметил высокую заинтересованность региона в установлении деловых контактов с бельгийским бизнесом и поблагодарил за предоставленную возможность обсудить намерения региона.
"Основная наша цель в экономике – это развитие промышленности и логистики. Потенциал Рязанской области, в том числе выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, как мы считаем, позволяет стать региону перспективным логистическим хабом для России и других стран", – сказал губернатор.
Любимов отметил, что взаимодействие с аэропортом Льежа как одним из крупнейших хабов Европы, важно для области при реализации проекта "Сухой порт "Рязань", где планируется задействовать уже имеющуюся инфраструктуру рязанского аэропорта "Протасово".
На встрече с послом России в Бельгии Александром Токовининым Николай Любимов отметил, что Рязанская область сегодня настроена на расширение деловых контактов, и приход в регион новых инвесторов позволит реализовать крупные проекты в различных отраслях.
"Надеемся, что наши инициативы найдут понимание у представителей бизнеса Бельгии, в первую очередь в сфере логистики. В Рязанской области создана ТОСЭР, и мы заинтересованы в увеличении числа резидентов в этой перспективной для работы инвесторов зоне. У нас есть что предложить и в других сферах: промышленном и сельскохозяйственном производстве, культуре и туризме. Любые конструктивные инициативы с бельгийской стороны найдут на рязанской земле понимание и будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Рязанский регион открыт для сотрудничества", - сказал губернатор.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовАлександр ТоковининРязанская областьЛюксембург (государство)Экономика
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