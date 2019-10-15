Рязанская область может стать важным хабом для России и других стран

РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Потенциал Рязанской области позволяет стать региону перспективным логистическим хабом для России и других стран, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Люксембург и Бельгию.

Делегация Рязанской области во главе су губернатором Николаем Любимовым во понедельник и вторник провела в Бельгии и Люксембурге ряд деловых переговоров и бизнес-встреч. На площадке Торговой палаты Люксембурга 14 октября состоялся круглый стол с участием представителей рязанских предприятий и организаций, работающих в машиностроении, сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере туризма, и более 20 люксембургских компаний. Николай Любимов рассказал представителям компаний Люксембурга о возможностях Рязанской области, действующих преференциях и льготах для инвесторов.

"Мы нацелены на расширение делового и культурного сотрудничества с Люксембургом и будем рады новым взаимовыгодным контактам. Я, как губернатор, всегда приветствую такие бизнес-встречи и стараюсь принимать в них активное участие, чтобы поддержать рязанских предпринимателей, которые стремятся активно сотрудничать и расширять свои бизнес-связи", – сказал Любимов.

Делегация посетила головной офис и завод GARDIAN и побывала в логистическом центре CFL Multimodal. Также Николай Любимов провел переговоры с руководством люксембургского инвестиционного холдинга АО "LF Business Solutions SA". Губернатор обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках соглашения, которое было заключено год назад между инвестором, правительством Рязанской области и Корпорацией развития Рязанской области. Совместный проект "Сухой порт "Рязань" предполагает создание в регионе мультимодальной промышленной зоны на основе формата "грузовой деревни" с 3 тысячами рабочих мест. Совокупный объем инвестиций составит около 5 миллиардов рублей. Реализовать инвестпроект планируется в рамках создаваемого индустриального (промышленного) парка "Рязанский", находящегося на территории Тюшевского сельского поселения Рязанского района.

Во вторник, 15 октября, Николай Любимов встретился в Бельгии с генеральным директором аэропорта города Льеж Жозе Апаром и директором логистического кластера Logistics in Wallonia Бернардом Пиеттом. Любимов отметил высокую заинтересованность региона в установлении деловых контактов с бельгийским бизнесом и поблагодарил за предоставленную возможность обсудить намерения региона.

"Основная наша цель в экономике – это развитие промышленности и логистики. Потенциал Рязанской области, в том числе выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, как мы считаем, позволяет стать региону перспективным логистическим хабом для России и других стран", – сказал губернатор.

Любимов отметил, что взаимодействие с аэропортом Льежа как одним из крупнейших хабов Европы, важно для области при реализации проекта "Сухой порт "Рязань", где планируется задействовать уже имеющуюся инфраструктуру рязанского аэропорта "Протасово".

На встрече с послом России в Бельгии Александром Токовининым Николай Любимов отметил, что Рязанская область сегодня настроена на расширение деловых контактов, и приход в регион новых инвесторов позволит реализовать крупные проекты в различных отраслях.