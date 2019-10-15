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РИА Новости

На Ставрополье ищут девушку, "выцарапавшую" глаза ветеранам на портретах

18:50 15.10.2019 (обновлено: 19:03 15.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 окт - РИА Новости. Полиция в Ставропольском крае ищет злоумышленницу, которая испортила портреты ветеранов в одном из сел региона, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.
По информации местных СМИ, в селе Красногвардейском девушка "выцарапала" глаза на изображениях ветеранов на "Аллее героев". Произошедшее попало на видео.
"По данному факту проводится проверка, изучается видеозапись, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, злоумышленницу ищут", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудник полиции
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