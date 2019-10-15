На Ставрополье ищут девушку, "выцарапавшую" глаза ветеранам на портретах

ПЯТИГОРСК, 15 окт - РИА Новости. Полиция в Ставропольском крае ищет злоумышленницу, которая испортила портреты ветеранов в одном из сел региона, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.
По информации местных СМИ, в селе Красногвардейском девушка "выцарапала" глаза на изображениях ветеранов на "Аллее героев". Произошедшее попало на видео.
"По данному факту проводится проверка, изучается видеозапись, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, злоумышленницу ищут", - сообщили в пресс-службе.