Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах

БАКУ, 15 окт — РИА Новости. Азербайджан выразил России протест из-за посещения депутатом Госдумы Константином Затулиным Нагорного Карабаха.

Как сообщили в посольстве республики в Москве, соответствующую ноту представили в МИД России. Нагорный Карабах в документе назван "оккупированной территорией Азербайджана".

В свою очередь, сам Затулин сообщил РИА Новости, что приезжал в Карабах на международную конференцию "Форум друзей Арцаха", где выступал за мирное решение территориальной проблемы.

"В этой конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира. Очень представительная делегация, в которой были сенаторы Соединенных Штатов. Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединенных Штатов и так далее", — заявил депутат.

Политик отметил, что за последнее время прочитал "кучу оскорблений" в свой адрес как со стороны официальных лиц Азербайджана, так и от простых граждан.

Борьба за Карабах

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в Степанакерте — административном центре области — объявили о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В ходе начавшегося военного конфликта Азербайджан потерял контроль над территорией.