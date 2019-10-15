Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T19:42Z
https://ria.ru/20191015/1559826177.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/142688/61/1426886148_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_2e8edb883cb0265de6214a51d26b0bbf.jpg
РИА Новости

Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах

18:50 15.10.2019 (обновлено: 19:42 15.10.2019)
11255
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Окрестности города Степанакерта непризнанной Нагорно-Карабахской республики
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
Перейти в фотобанк
Окрестности города Степанакерта непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Архивное фото
БАКУ, 15 окт — РИА Новости. Азербайджан выразил России протест из-за посещения депутатом Госдумы Константином Затулиным Нагорного Карабаха.
Как сообщили в посольстве республики в Москве, соответствующую ноту представили в МИД России. Нагорный Карабах в документе назван "оккупированной территорией Азербайджана".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
3 октября, 18:54РИА Новости
Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом
В свою очередь, сам Затулин сообщил РИА Новости, что приезжал в Карабах на международную конференцию "Форум друзей Арцаха", где выступал за мирное решение территориальной проблемы.
"В этой конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира. Очень представительная делегация, в которой были сенаторы Соединенных Штатов. Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединенных Штатов и так далее", — заявил депутат.
Политик отметил, что за последнее время прочитал "кучу оскорблений" в свой адрес как со стороны официальных лиц Азербайджана, так и от простых граждан.
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
12 сентября, 18:22РИА Новости
Азербайджан вручил ноту протеста Франции из-за визита депутатов в Карабах

Борьба за Карабах

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в Степанакерте — административном центре области — объявили о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
В ходе начавшегося военного конфликта Азербайджан потерял контроль над территорией.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
382071037125
Обсудить 8
МИД РФГосдума РФКонстантин ЗатулинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Вот блин забыли спросить.
15 октября, 19:17
сергей карпухин
1700000
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Борис Моисеев
Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
В Белоруссии освободили россиянку, задержанную по запросу США
Лента
новостей
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Американские военнослужащие в Сирии
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния