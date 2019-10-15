Кузнецова рассказала о лечении избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лечение избитой в Ингушетии семилетней девочки проходит успешно, ей предстоит перенести еще несколько операций, о протезировании говорить пока рано, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Было возбуждено уголовное дело - в истязаниях подозревают тетю ребенка, 11 сентября Магасский районный суд в Ингушетии продлил женщине арест на два месяца.

"О протезировании пока говорить рано. Понимаем, что это, безусловно, возможно и потом, конечно же, этот этап придет, но пока доктора говорят, что нужно хотя бы, чтобы необходимые операционные вмешательства прошли, которые сейчас проводятся. Пока они успешны, все хорошо", - сказала Кузнецова журналистам во вторник.

Она уточнила, что на данный момент решаются вопросы правового плана: "Насколько сейчас важно оставить временную опеку на уполномоченном по правам ребенка, так как в отношении мамы пока ни у кого нет никаких претензий". Кузнецова добавила, что планирует в ближайшее время навестить девочку.

"Естественно, семье надо помогать ... Сейчас для нас, конечно, очень важно, чтобы она знала, что мама рядом, чтобы она могла приезжать как можно чаще ... Она, конечно, такого бодрого нрава. Я думаю, что у нее должно быть все хорошо", - заключила детский омбудсмен.

По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. По данным детского омбудсмена, родных родителей девочка не видела долгое время. В сентябре она впервые после случившегося встретилась с мамой.