Кузнецова предложила лишать интернета за преступления против детей

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова после трагедии в Саратове предлагает ограничить доступ в интернет для экс-заключённых за преступления против несовершеннолетних.

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.

Омбудсмен напомнила, что аппарат внес свои предложения по ужесточению наказания за преступления против несовершеннолетних в Государственную думу. Кузнецова сообщила, что просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ.

"Мы хотим добавить ограничение пользованием сетью Интернет. Для того чтобы они не могли реализовать свои преступные замыслы через эту сеть", - сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних.

Кузнецова также предложила запретить людям, совершившим преступления против несовершеннолетних, создавать юридические лица, оказывающие услуги детям.