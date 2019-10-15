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РИА Новости

Шеф миссии ОБСЕ в Албании показал демонстрантам средний палец и извинился

18:47 15.10.2019
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© РИА Новости / Тарас ЛариохинШтаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архив
Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архив
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архив. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Глава миссии ОБСЕ в Албании Бернд Борхардт показал протестующим в Тиране демонстрантам средний палец, но после критики общественности и в СМИ извинился в соцсетях.
Жители района Астир албанской столицы проводят длительные протесты из-за сноса их домов при строительстве властями кольцевой объездной дороги. Свое несогласие с методами реализации инфраструктурного проекта они выражают под адресованным премьеру Эди Раме девизом "Рама вон!". Участники демонстраций сняли на видео и выложили в социальных сетях момент, когда проходящий мимо протестующих глава постоянной миссии ОБСЕ дважды сделал в их сторону оскорбительный жест со средним пальцем. Видео вызвало негодование СМИ и общественности, члены оппозиционной Демократической партии потребовали его отзыва.
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"Я хотел бы искренне извиниться перед теми, кого мог вчера обидеть. Уважаю право албанцев мирно протестовать", - написал глава представительства в Twitter миссии ОБСЕ.
Борхардт является опытным германским дипломатом. С 2007 по 2010 был послом Германии в Тиране, в октябре 2016 года возглавил миссию ОБСЕ.
Ранее глава парламентской фракции правящей Социалистической партии премьера Таулант Бала заявил, что Албания не просто является членом ОБСЕ, но и будет председательствовать в организации в следующем году. Возмущенной поступком Борхардта оппозиции он указал на то, что "представители выражают позицию организаций и государств, которые их прислали".
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ОБСЕЭди РамаТирана (город)АлбанияВ мире
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