Шеф миссии ОБСЕ в Албании показал демонстрантам средний палец и извинился

Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архив. Архивное фото

Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архив

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Глава миссии ОБСЕ в Албании Бернд Борхардт показал протестующим в Тиране демонстрантам средний палец, но после критики общественности и в СМИ извинился в Глава миссии ОБСЕ в Албании Бернд Борхардт показал протестующим в Тиране демонстрантам средний палец, но после критики общественности и в СМИ извинился в соцсетях

Жители района Астир албанской столицы проводят длительные протесты из-за сноса их домов при строительстве властями кольцевой объездной дороги. Свое несогласие с методами реализации инфраструктурного проекта они выражают под адресованным премьеру Эди Раме девизом "Рама вон!". Участники демонстраций сняли на видео и выложили в социальных сетях момент, когда проходящий мимо протестующих глава постоянной миссии ОБСЕ дважды сделал в их сторону оскорбительный жест со средним пальцем. Видео вызвало негодование СМИ и общественности, члены оппозиционной Демократической партии потребовали его отзыва.

"Я хотел бы искренне извиниться перед теми, кого мог вчера обидеть. Уважаю право албанцев мирно протестовать", - написал глава представительства в Twitter миссии ОБСЕ.

Борхардт является опытным германским дипломатом. С 2007 по 2010 был послом Германии в Тиране, в октябре 2016 года возглавил миссию ОБСЕ.