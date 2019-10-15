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РИА Новости

Один человек погиб при обрушении семиэтажного дома в бразильском Форталезе

18:35 15.10.2019 (обновлено: 18:43 15.10.2019)
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© Policia Municipal de FortalezaСтоп-кадр видео обрушения здания в городе Форталеза в Бразилии
Стоп-кадр видео обрушения здания в городе Форталеза в Бразилии
© Policia Municipal de Fortaleza
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один человек погиб и двое спасены из-под обломков семиэтажного здания, обрушившегося в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии, сообщает портал Globo.
Ранее сообщалось, что обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш – одном из фешенебельных городских районов.
По данным пожарных, под завалами находятся 10-15 человек.
На месте инцидента развернута поисково-спасательная операция.
Женщина, ранее проживавшая в доме, сообщила, что он был построен более 40 лет назад и подлежал капитальному ремонту. По ее словам, до перемены места жительства два месяца назад, она замечала трещины внутри и снаружи здания. На каждом этаже дома размещались только две квартиры.
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