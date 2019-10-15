Один человек погиб при обрушении семиэтажного дома в бразильском Форталезе

Женщина, ранее проживавшая в доме, сообщила, что он был построен более 40 лет назад и подлежал капитальному ремонту. По ее словам, до перемены места жительства два месяца назад, она замечала трещины внутри и снаружи здания. На каждом этаже дома размещались только две квартиры.