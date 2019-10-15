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РИА Новости

Платежная система "Мир" досрочно выполнила план по выпуску карт

18:58 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Платежная система "Мир" досрочно выполнила план по выпуску карт на 2019 год: на 1 октября эмиссия превысила 67 миллионов штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
В соответствии с ранее озвученным прогнозом, этот показатель должен был быть достигнут в конце 2019 года.
"На 1 октября выпущено более 67 миллионов карт", - сказали в "Мире".
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.
К концу года "Мир" планирует достичь 20-21% от общего объема безналичных операций в РФ, по результатам второго квартала 2019 года этот показатель составил 17,5%.
Карты национальной платежной системы Мир
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