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РИА Новости
Культура

Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя

18:32 15.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВыступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
Певица отметила, что Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем Беловым. Эта композиция вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо", артистка выполнила все формальности в плане авторства. Однако в 2015 году она услышала эту же песню в исполнении Полины Гагариной, при этом автором значился Константин Меладзе.
"Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", — заявила певица в эфире НСН.
Кормухина рассказала о проведенной в мае экспертизе двух кавер-версий песни Цоя. Специалисты, по словам певицы, признали ее вариант композиции самостоятельным произведением, а "Кукушка" в исполнении Гагариной не является ни переработкой композиции Кормухиной, ни самостоятельным музыкальным произведением.
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Певица подчеркнула, что не имеет финансовых претензий к Полине Гагариной.
"В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно", - объяснила Кормухина.
По ее мнению, Гагариной следует извиниться и признать свою неправоту.
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КультураОльга КормухинаВиктор ЦойПолина ГагаринаРоссия
Популярные комментарии
Она 4 года была в ступоре?
15 октября, 19:02
Александр Травкин
49172305
Есть одно единственно правильное исполнение - самим Цоем. И не надо более коверкать его музыку и наживаться на его имени. Хочется популярности: бери кочергу, лопату и в кочегарку, создавать новую "Камчатку".
15 октября, 22:39
dejavu_2001
3930003
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