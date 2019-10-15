Путин пообещал эмиратским инвесторам комфортные условия на рынке России

"Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно. Новые возможности открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, банковском деле и, конечно, в области энергетики", - заявил Путин во вторник на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ.