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РИА Новости

Неонацисты хотят захватить Петровское и Золотое в Донбассе, заявил Грызлов

18:27 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Существует угроза обострения в Донбассе из-за активизации украинских националистов, они заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом, заявил во вторник полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов. Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию ВСУ. Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку. Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы по Донбассу.
Он подчеркнул, что "все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы".
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