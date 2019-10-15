Путин приветствовал вхождение ОАЭ в акционерный капитал Aurus

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, в том числе фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.