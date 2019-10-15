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РИА Новости

Путин приветствовал вхождение ОАЭ в акционерный капитал Aurus

18:26 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует вхождение ОАЭ в акционерный капитал компании-производителя Aurus.
"Приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании-производителя автомобилей представительского класса Aurus", - сказал Путин, его выступление транслировалось в эфире "России 24".
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, в том числе фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
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AurusSollersНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Владимир ПутинОАЭРоссияЭкономика
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