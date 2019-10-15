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РИА Новости

Около 200 семей в Башкирии остаются вне зоны цифрового вещания

18:26 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 15 окт - РИА Новости. Около 200 семей в Башкирии после отключения по всей стране аналогового телевещания осталась вне зоны цифрового покрытия по техническим причинам, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
По словам Волина, республиканские и муниципальные власти Башкирии провели колоссальную работу по подготовке к переходу к "цифре".
"Работа проведена в отношении почти 70 тысяч домохозяйств, которые проживают вне зоны цифрового эфирного покрытия. Это один из высоких показателей был по всем субъектам РФ, но на сегодняшний день менее чем 200 семей не имеют технической возможности смотреть цифровое телевидение. Всем остальным регион оказал помощь, на льготных условиях приобретены комплекты спутникового оборудования и люди смотрят телевизор",- заявил журналистам Волин.
По его словам, Башкирия попала в четвертый этап включения и у региона было дополнительное время, чтобы как можно меньше людей почувствовали, что изменилась форма передачи федеральных телеканалов.
Волин отметил работу региональной горячей линии и волонтёров.
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"В течение дня было более тысячи звонков и вчера, но время ответа оператора на звонки составляет несколько секунд, здесь проблем нет. Волонтерам в течение дня поступает около 200-250 заявок за помощью, и количество неисполненных заявок крайне мало",- пояснил Волин.
Россия 14 октября полностью перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
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Переход на цифровое телевидениеРеспублика БашкортостанАлексей ВолинРоссияОбщество
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