Около 200 семей в Башкирии остаются вне зоны цифрового вещания

"Работа проведена в отношении почти 70 тысяч домохозяйств, которые проживают вне зоны цифрового эфирного покрытия. Это один из высоких показателей был по всем субъектам РФ, но на сегодняшний день менее чем 200 семей не имеют технической возможности смотреть цифровое телевидение. Всем остальным регион оказал помощь, на льготных условиях приобретены комплекты спутникового оборудования и люди смотрят телевизор",- заявил журналистам Волин.