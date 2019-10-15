Грызлов: контактная группа будет развивать диалог между Киевом и Донбассом

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине будет развивать возможность прямого диалога Киева и Донбасса, заявил журналистам полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Он напомнил, что "по итогам прошлой встречи представители Киева, Донецка и Луганска в абсолютно одинаковом формате – в письмах на имя представителя ОБСЕ – согласовали, приняли формулу Штайнмайера". "Прозвучали политические заявления о принятии формулы. Это создало предпосылки для дальнейшей работы. Теперь важно перейти к реализации этой формулы в украинском законодательстве, по согласованию с Донецком и Луганском", - отметил Грызлов.