Грызлов: контактная группа будет развивать диалог между Киевом и Донбассом

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине будет развивать возможность прямого диалога Киева и Донбасса, заявил журналистам полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Он напомнил, что "по итогам прошлой встречи представители Киева, Донецка и Луганска в абсолютно одинаковом формате – в письмах на имя представителя ОБСЕ – согласовали, приняли формулу Штайнмайера". "Прозвучали политические заявления о принятии формулы. Это создало предпосылки для дальнейшей работы. Теперь важно перейти к реализации этой формулы в украинском законодательстве, по согласованию с Донецком и Луганском", - отметил Грызлов.
По его словам, "это было бы началом выполнения обещаний, данных новой властью в Киеве своим избирателям". "И это означало бы предметные шаги к выполнению минских договоренностей, нормандских договоренностей, выполнению резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил полпред РФ в контактной группе.
"Главный фактор – это необходимость стабильного политического диалога между Киевом и Донбассом. Пока есть только элементы такого диалога, прежде всего, в рамках рабочих подгрупп и контактной группы", - подчеркнул он.