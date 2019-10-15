Депутат оценил заявление о возможной причастности России к акциям Тунберг

"Это не совсем корректно, потому что если есть доказательства какие-то, то пожалуйста, можно представить, а просто высказывать предположения, что в данном случае является какими-то политическими акциями, я думаю, не совсем правильно. Но учитывая, что некоторые товарищи говорили и про избирательную кампанию (президента США) Дональда Трампа, там тоже якобы российский след, теперь вот у Греты нашли российский след, это говорит лишь о компетентности этих людей и о том, что просто им хочется заполнить информационную повестку", - сказал Власов РИА Новости.