Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T18:38Z
https://ria.ru/20191015/1559824567.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155946/44/1559464482_0:126:2986:1806_1036x0_80_0_0_51147f3c7f0981fb3af2092fc12e385a.jpg
РИА Новости

Депутат оценил заявление о возможной причастности России к акциям Тунберг

18:20 15.10.2019 (обновлено: 18:38 15.10.2019)
1687
© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкМитинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
© РИА Новости / Шерри Парди
Перейти в фотобанк
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Попытки найти якобы "российский след" в выступлениях шведской эко-активистки Греты Тунберг говорят лишь о компетентности автора заявления, высказывать такие предположения без предъявления доказательств некорректно, считает первый замглавы думского комитета по природным ресурсам Василий Власов, приглашавший активистку встретиться с молодежью в Госдуме.
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен ранее призвал выяснить, исключает ли Европейская комиссия возможность того, что Россия может финансировать проходящие в Европе климатические акции, в том числе инициативы Тунберг.
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Вчера, 13:10Акценты
"Гретой Тунберг руководит рука Кремля". Удивительные истории из ЕвропыОдин из депутатов Европарламента заподозрил Россию в том, что Грета Тунберг – ее затея, и призвал это расследовать. На очереди, видимо, дело о вмешательстве России в смену времен года.
"Это не совсем корректно, потому что если есть доказательства какие-то, то пожалуйста, можно представить, а просто высказывать предположения, что в данном случае является какими-то политическими акциями, я думаю, не совсем правильно. Но учитывая, что некоторые товарищи говорили и про избирательную кампанию (президента США) Дональда Трампа, там тоже якобы российский след, теперь вот у Греты нашли российский след, это говорит лишь о компетентности этих людей и о том, что просто им хочется заполнить информационную повестку", - сказал Власов РИА Новости.
Он также отметил, что сам лично надеется на то, что юная активистка все же стремится привлечь внимание к проблемам экологии, а не проводить политические акции.
"Она в своих выступлениях в открытую не обвиняла какую-то конкретную страну, что она какую-то неправильную политику проводит. Она говорит о том, что в принципе ее взрослые коллеги должны обратить внимание на проблемы экологии", - пояснил депутат.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
7 октября, 12:15РИА Новости
Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина
6461211
Обсудить 2
Грета ТунбергВасилий ВласовДональд ТрампГосдума РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Американский телеканал выдал учения в США за атаку турецкой армии в Сирии
Американский телеканал выдал учения в США за атаку турецкой армии в Сирии
РИА
Новости
Руки в наручниках
В Иране заявили о задержании главы новостного сайта
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пошутила про твит Трампа с цитатой журналиста Sputnik
Евгений Ревенко
В ЕР оценили исследование "России сегодня" по деятельности западных СМИ
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Современный дипломат должен уметь бороться с фейками и ложью, заявил Лавров
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
В Белоруссии освободили россиянку, задержанную по запросу США
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния