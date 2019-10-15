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РИА Новости

Итальянские врачи впервые в мире совершили пересадку позвонков

18:19 15.10.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
РИМ, 15 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку участка позвоночника, говорится в сообщении болонского Института ортопедии Риццоли.
Команда медиков под руководством Алессандро Гасбаррини в начале сентября заменила четыре позвонка 77-летнему пациенту, страдающему от хордомы – одного из видов опухолей, поражающего костную ткань.
"Мы воссоздали позвоночный столб пациента в наиболее близком к естественному виде, восстановив идеальную анатомию благодаря пересадке кости со структурой, идентичной той, которую нам пришлось удалить из-за опухоли", - заявил Гасбаррини.
По его словам, наилучшим решением для замены человеческих органов и тканей остаются аналогичные органы и ткани, в том числе кости, однако в отсутствие них врачам приходится прибегать к другим костям и искусственным материалам – так, в случае с позвонками для их замены ранее использовались участки большой берцовой кости.
"Имплантация четырех позвонков пациенту приближает нас к достижению полного слияния с позвоночником пациента и оптимизирует курс лучевой терапии, которая, например, не совместима с титановым протезом", - заявил глава отделения хирургии позвоночника болонской больницы.
Для сохранения позвонков от ранее скончавшегося донора специалисты "Риццоли" провели анализ их совместимости и в условиях полной стерильности заморозили их при температуре минус 80 градусов.
Перенесший операцию пациент уже восстановился и был выписан. В больнице он пробыл около месяца. После двух недель постоперационных проверок его перевели в отделение физиотерапии, где "его поставили на ноги и вернули к самой нормальной возможной жизни", подчеркнул хирург.
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