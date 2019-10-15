Итальянские врачи впервые в мире совершили пересадку позвонков

РИМ, 15 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку участка позвоночника, говорится в сообщении болонского Института ортопедии Риццоли.

Команда медиков под руководством Алессандро Гасбаррини в начале сентября заменила четыре позвонка 77-летнему пациенту, страдающему от хордомы – одного из видов опухолей, поражающего костную ткань.

"Мы воссоздали позвоночный столб пациента в наиболее близком к естественному виде, восстановив идеальную анатомию благодаря пересадке кости со структурой, идентичной той, которую нам пришлось удалить из-за опухоли", - заявил Гасбаррини.

По его словам, наилучшим решением для замены человеческих органов и тканей остаются аналогичные органы и ткани, в том числе кости, однако в отсутствие них врачам приходится прибегать к другим костям и искусственным материалам – так, в случае с позвонками для их замены ранее использовались участки большой берцовой кости.

"Имплантация четырех позвонков пациенту приближает нас к достижению полного слияния с позвоночником пациента и оптимизирует курс лучевой терапии, которая, например, не совместима с титановым протезом", - заявил глава отделения хирургии позвоночника болонской больницы.

Для сохранения позвонков от ранее скончавшегося донора специалисты "Риццоли" провели анализ их совместимости и в условиях полной стерильности заморозили их при температуре минус 80 градусов.