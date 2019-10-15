2019-10-15T18:19Z
2019-10-15T18:19Z
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Байкер-универсал: и покататься в удовольствие, и людей спасти
Юрий "живет" на мотоцикле: у него есть и свой личный железный конь, и рабочий. Байкер работает спасателем в мотобригаде Пожарно-спасательного центра Москвы. Рассказываем, как чувствуют себя мотоциклисты на дорогах в Москве.