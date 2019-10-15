Грызлов рассказал о срыве разведения сил в Донбассе по вине Украины

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе было сорвано по вине Киева, нежелание украинских властей проявить политическую волю - главная причина торможения минского процесса, заявил во вторник полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Он напомнил, что на прошлой встрече Контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября.

"Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов журналистам.

"Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса – это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки", - добавил Грызлов.