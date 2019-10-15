Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни в РФ.

"Конечно, отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития... Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию", - сказала Кузнецова журналистам во вторник.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.