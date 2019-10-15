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РИА Новости

Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни

18:19 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни в РФ.
"Конечно, отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития... Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию", - сказала Кузнецова журналистам во вторник.
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
Тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ вновь возникла в обществе после убийства девочки в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
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