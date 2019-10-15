Премьер Белоруссии раскритиковал чиновников из-за ситуации с экспортом

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров

МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подверг критике работу чиновников, МИД и руководителей загранучреждений республики в связи с замедлением темпа роста экспорта товаров.

"Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров – 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает министерство иностранных дел и руководители загранучреждений", - заявил Румас на заседании президиума Совмина республики, где обсуждалась ситуация с экспортом по итогам января-августа. Подробности приводит пресс-служба правительства.

Румас отметил, что если "очистить" экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако "это не должно служить ни для кого успокоением". Он также обратил внимание, что накануне им были получены предварительные итоги работы экономики за девять месяцев – рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января-сентября).

"И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства", – отметил премьер.

Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совмина по итогам работы экономики за девять месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября.

Премьер также констатировал, что Минску не удается распределить поровну экспортные поставки между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Евросоюзом и другими странами. По его словам, увеличилась доля ЕАЭС, но "просела" доля ЕС. Как отметил Румас, здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина.