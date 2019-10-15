Россия и ОАЭ заключили новые сделки примерно на 1,4 миллиарда долларов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РФ и ОАЭ заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами.
"Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, и охватывают самые разные отрасли", - сказал он. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Глава государства также ранее отметил, что суверенный фонд Арабских Эмиратов стал одним из первых партнеров РФПИ, и уже реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 миллиарда долларов, а доходность от этих вложений заметно превышает общемировые стандарты.