Россия и ОАЭ заключили новые сделки примерно на 1,4 миллиарда долларов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РФ и ОАЭ заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами.

Глава государства также ранее отметил, что суверенный фонд Арабских Эмиратов стал одним из первых партнеров РФПИ, и уже реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 миллиарда долларов, а доходность от этих вложений заметно превышает общемировые стандарты.