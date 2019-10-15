Глава МИД Франции заявил, что без SDF не было бы победы над ИГ*

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже

ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Без курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) не было бы победы над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Без "Сирийских демократических сил" не было бы победы над ИГ* на северо-востоке Сирии", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.

Он отметил, что Франция находится в тесном контакте с SDF. В МИД страны, а также президентом республики Эммануэлем Макроном была принята глава "Сирийского демократического совета" (политическое крыло SDF).

Ле Дриан также подтвердил, что в связи с турецкой операцией в Сирии, которую осуждают в Париже, в МИД Франции был вызван посол Турции в Париже.

Министр напомнил, что с конца прошлой недели Франция призывает к собранию международной антитеррористической коалиции. "ИГ* не умерло, несмотря на то что сегодня оно носит скрытый характер. Необходимо, чтобы эта коалиция собралась, чтобы каждый принял свою ответственность против единственного врага - "Исламского государства"*, - сказа глава французского МИД.

Париж выступает категорически против турецкой военной операции в Сирии. Ранее Франции приняла решение о приостановке поставок вооружений в Турцию.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.