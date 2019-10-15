Контактная группа по Донбассу не согласовала новую дату разведения сил

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новую дату разведения сил и средств, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы сторонам не удалось согласовать новую дату очередной попытки разведения сил и средств на двух пилотных участках. Виной тому послужила позиция украинской стороны",- сказал Якубов.