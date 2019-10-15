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РИА Новости

Контактная группа по Донбассу не согласовала новую дату разведения сил

18:10 15.10.2019 (обновлено: 18:11 15.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новую дату разведения сил и средств, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"На сегодняшнем заседании контактной группы сторонам не удалось согласовать новую дату очередной попытки разведения сил и средств на двух пилотных участках. Виной тому послужила позиция украинской стороны",- сказал Якубов.
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