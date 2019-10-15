Лучших рыбодобытчиков и ихтиологов выбирают на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Правительство Камчатского края объявило конкурс профессионального мастерства в рыбной отрасли, победители будут названы до конца ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства.
По условиям конкурса, для участия в нем необходим стаж работы по специальности не менее пяти лет. Заявки до 10 ноября принимает министерство рыбного хозяйства Камчатского края.
"Лучшего по профессии в рыбной отрасли выберут в десяти номинациях, в том числе, судоводителей, рыбодобытчиков, технологов, ихтиологов, обработчиков, механиков. Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября. Участникам вручат свидетельства и памятные подарки. Победителей в каждой номинации ждет денежный приз – 28 750 рублей", - сказал собеседник агентства.
Он привел также слова губернатора края Владимира Илюхина о том, что рыбная отрасль является одним из основных направлений развития Камчатки – наряду с туризмом и энергетикой. Более 30% всей рыбы в России добывается у берегов полуострова. Флот камчатских предприятий насчитывает более 600 судов, на территории полуострова работают современные рыбоперерабатывающие заводы.