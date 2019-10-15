Сестра рассказала о подозреваемом в убийстве жительницы Екатеринбурга

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сестра подозреваемого по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге рассказала, как искали ее брата. Об этом Сестра подозреваемого по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге рассказала, как искали ее брата. Об этом сообщает 74.RU.

Мужчина около месяца числился пропавшим без вести. Родные объявили его в розыск в сентябре этого года.

Сестра рассказала, что он никогда не исчезал надолго.

"Он в командировки уезжал, бывало, но максимум на три дня", – отметила она.

Во время поисков мужчины полиция обнаружила, что в Копейске на его рабочем автомобиле совершили преступление.

"Я в полицию ездила, спрашивала, что он натворил, но мне сказали, что он проходит как свидетель. Машину где-то камера засекла, потом было совершено преступление, и машина скрылась в неизвестном направлении", – сообщила сестра подозреваемого.

Подозреваемый работал таксистом около двух с половиной лет. Когда мужчина исчез, работодатель подал заявление об угоне. Спустя три дня он зашел домой на пять минут и больше не появлялся. По словам сестры, он не звонил даже жене и детям, которых у него трое.

До работы таксистом мужчина занимался грузоперевозками. Женщина призналась, что не знает о связях брата с цыганами.