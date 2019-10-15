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РИА Новости

Сестра рассказала о подозреваемом в убийстве жительницы Екатеринбурга

18:09 15.10.2019 (обновлено: 21:11 15.10.2019)
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© Фото : Ориентировка / страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
© Фото : Ориентировка / страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сестра подозреваемого по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге рассказала, как искали ее брата. Об этом сообщает 74.RU.
Мужчина около месяца числился пропавшим без вести. Родные объявили его в розыск в сентябре этого года.
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Сестра рассказала, что он никогда не исчезал надолго.
"Он в командировки уезжал, бывало, но максимум на три дня", – отметила она.
Во время поисков мужчины полиция обнаружила, что в Копейске на его рабочем автомобиле совершили преступление.
"Я в полицию ездила, спрашивала, что он натворил, но мне сказали, что он проходит как свидетель. Машину где-то камера засекла, потом было совершено преступление, и машина скрылась в неизвестном направлении", – сообщила сестра подозреваемого.
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Подозреваемый работал таксистом около двух с половиной лет. Когда мужчина исчез, работодатель подал заявление об угоне. Спустя три дня он зашел домой на пять минут и больше не появлялся. По словам сестры, он не звонил даже жене и детям, которых у него трое.
До работы таксистом мужчина занимался грузоперевозками. Женщина призналась, что не знает о связях брата с цыганами.
Вечером 10 октября 27-летняя Ксения Каторгина уехала с работы на автомобиле Audi в Орджоникидзевский район Екатеринбурга. Она хотела продать машину, чтобы погасить часть ипотечного кредита. После этого она перестала выходить на связь. Позже проданную машину со следами крови нашли в Челябинске. Затем в канализационном коллекторе в Екатеринбурге обнаружили тело пропавшей женщины. У Каторгиной осталась несовершеннолетняя дочь.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЧелябинскЕкатеринбургПроисшествия
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