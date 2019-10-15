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РИА Новости

В МИД ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе

18:06 15.10.2019
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© Фото : МИД ДНР Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова на встрече в Минске по Донбассу заявила, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе становится все более критичной и призвала предпринять действенные шаги по обеспечению режима прекращения огня.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, обязательное проведение разбирательств по каждому нарушению и привлечение к ответственности виновных.
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"В рамках заседания контактной группы Наталья Никонорова подчеркнула необходимость предпринять более действенные шаги в обеспечении режима прекращения огня, потому как ситуация вдоль линии соприкосновения с каждым днем становится все более критичной", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что достичь прекращения огня можно при соблюдении дополнительных мер. "В частности, украинской стороне необходимо наконец-то приступить к условию о проведении разбирательств по фактам нарушений и применению строгих дисциплинарных мер к нарушителям", - добавили в МИД ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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