В МИД ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова на встрече в Минске по Донбассу заявила, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе становится все более критичной и призвала предпринять действенные шаги по обеспечению режима прекращения огня.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, обязательное проведение разбирательств по каждому нарушению и привлечение к ответственности виновных.

"В рамках заседания контактной группы Наталья Никонорова подчеркнула необходимость предпринять более действенные шаги в обеспечении режима прекращения огня, потому как ситуация вдоль линии соприкосновения с каждым днем становится все более критичной", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.