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РИА Новости

ДНР призвала ОБСЕ повлиять на Киев для возобновления отвода сил в Донбассе

18:05 15.10.2019
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© AFP 2019 / Anatolii Stepanov Военная техника украинской армии
Военная техника украинской армии
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала руководство ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений воздействовать на Киев для скорейшего возобновления разведения сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе.
Она отметила, что на заседании подгруппы по безопасности во вторник в Минске представители Киева попытались уйти от ответственности за срыв отвода сил.
"Украинские представители, игнорируя не только наши аргументы, но и координаторов ОБСЕ, продолжают настаивать на условии соблюдения семидневного режима тишины. Во-первых, данное условие имеет место быть только при новом разведении, в нашем же случае – это устранение нарушений на ранее разведенных участках", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она также отметила, что последний обстрел в районе Петровского миссия ОБСЕ зафиксировала 28 сентября "и именно со стороны Украины".
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"Мы обеспокоены ситуацией и в этой связи призываем руководство ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений оказать воздействие на украинские власти, чтобы как можно скорее начать процесс устранения нарушений на ранее разведенных пилотных участках и урегулирование ситуации в целом", - добавила Никонорова.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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