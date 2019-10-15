Украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об активизации украинских силовиков, связав это с заседанием контактной группы в Минске.

По данным ведомства, украинские силовики "два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия".

В Народной милиции сообщили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Калиновка и Желобок.

"Потерь среди мирного населения и военнослужащих Народной милиции ЛНР нет", - добавили в ведомстве.