Эксперт оценил роль России в урегулировании конфликта в Персидском заливе

"В июле этого года в России была делегация из ОАЭ... И по ряду источников затрагивались вопросы о возможном посредничестве России в урегулировании отношений между Тегераном и Абу-Даби. А недавно прошло сообщение о том, что в Тегеран направилась уже Эмиратовская делегация... для переговоров по снижению риска этого конфликта, что не в интересах ни одного из государств Персидского залива. Безусловно, если большая война начнется, ни одно из этих государств не сможет экспортировать свою нефть. Поэтому здесь роль России очень велика, и я думаю, что она будет активизироваться", - сказал эксперт в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".