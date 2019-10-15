Эксперт оценил роль России в урегулировании конфликта в Персидском заливе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия может стать посредником при снижении конфликтности между государствами Персидского залива, ее роль при этом будет активизироваться, считает заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов.
"В июле этого года в России была делегация из ОАЭ... И по ряду источников затрагивались вопросы о возможном посредничестве России в урегулировании отношений между Тегераном и Абу-Даби. А недавно прошло сообщение о том, что в Тегеран направилась уже Эмиратовская делегация... для переговоров по снижению риска этого конфликта, что не в интересах ни одного из государств Персидского залива. Безусловно, если большая война начнется, ни одно из этих государств не сможет экспортировать свою нефть. Поэтому здесь роль России очень велика, и я думаю, что она будет активизироваться", - сказал эксперт в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам спикера, в Иране считают, что именно саудовская элита зачастую подталкивает руководство США, администрацию президента США Дональда Трампа и Израиль к враждебным действиям против Ирана, и, в частности, к ведению экономических санкций против Ирана.
"Поэтому здесь создание такой системы безопасности имеет очень важное значение. Прежде всего, для того, чтобы внерегиональные силы, прежде всего, Соединенные Штаты, не могли использовать этот конфликтный потенциал для достижения своих целей, чтобы стороны общались напрямую. В последнее время наблюдаются положительные подвижки в этом направлении. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в своем интервью отверг военный путь решения конфликта с Ираном. Сказал, что выступает против вооруженного метода борьбы с Ираном, и фактически дал понять, что готов к переговорам", - пояснил Кузнецов.
Вместе с тем, по его словам, пока нет ясности, когда и в каком формате будут проходить переговоры. "Есть определенные силы и посредники, здесь называют, в частности, премьер-министра Пакистана, что он может быть таким посредником. В Ираке многие политики, включая главу правительства Ирака, готовы взять на себя эту посредническую миссию, в Омане... Но этот процесс нужно институализировать, предать ему какие-то определенные рамки, конечно, невозможно решить за два-три дня..., потому что огромный конфликтный потенциал накопился в отношениях между этими странами. Но все равно как-то решать эту проблему надо, и, наверное, Россия смогла бы здесь сыграть большую роль", - заключил эксперт.