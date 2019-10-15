В Подольске призывник покончил с собой накануне отправки в армию

Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружения тела мужчины на улице Большая Полянка в Москве

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Молодой человек покончил с собой в подмосковном Подольске накануне отправки в армию, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

"Он был призывником и в день смерти должен был явиться в военкомат и отправиться к месту службы. Всю ночь юноша играл в компьютерные игры в своей комнате, а утром его тело нашли рядом с турником. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. С места изъята веревка", - сказал собеседник агентства.

Подмосковный главк СК РФ в пресс-релизе подтвердил факт смерти 18-летнего жителя Подольска, но детали привел довольно скупо. По информации ведомства, инцидент произошел в минувшую пятницу, а на теле "не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти".

Проверка продолжается, по ее итогам будет решено, есть ли в случившемся состав преступления.

В ходе осеннего призыва Вооруженные силы РФ пополнят 132 тысячи юношей. При этом в Генштабе заявляли, что за последние годы уклоняться от службы в России стали в несколько раз реже.