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РИА Новости

В Подольске призывник покончил с собой накануне отправки в армию

17:57 15.10.2019 (обновлено: 22:02 15.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на месте обнаружения тела мужчины на улице Большая Полянка в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружения тела мужчины на улице Большая Полянка в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Молодой человек покончил с собой в подмосковном Подольске накануне отправки в армию, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"Он был призывником и в день смерти должен был явиться в военкомат и отправиться к месту службы. Всю ночь юноша играл в компьютерные игры в своей комнате, а утром его тело нашли рядом с турником. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. С места изъята веревка", - сказал собеседник агентства.
Подмосковный главк СК РФ в пресс-релизе подтвердил факт смерти 18-летнего жителя Подольска, но детали привел довольно скупо. По информации ведомства, инцидент произошел в минувшую пятницу, а на теле "не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти".
Проверка продолжается, по ее итогам будет решено, есть ли в случившемся состав преступления.
В ходе осеннего призыва Вооруженные силы РФ пополнят 132 тысячи юношей. При этом в Генштабе заявляли, что за последние годы уклоняться от службы в России стали в несколько раз реже.
Рассматриваются и репрессивные меры: стоит вопрос о кратном повышении административных штрафов для уклонистов. Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность.
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