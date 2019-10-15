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РИА Новости

Бойко призвал выплатить задолженность по зарплате украинским шахтерам

17:51 15.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал выплатить задолженность по зарплате украинским шахтерам и провести модернизацию шахт на Украине.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что горняки двух государственных предприятий 11 октября провели акцию возле здания Луганской областной военно-гражданской администрации с требованием погасить долги по зарплате. По его словам, долг горнякам предприятия "Лисичанскуголь" составляет 120 миллионов гривен (около 4,9 миллиона долларов), а долг шахтерам "Первомайскугля" - 135 миллионов гривен (около 5,5 миллиона долларов).
Бойко отметил, что "Оппозиционная платформа" подала предложения о выплатах шахтерам и модернизации шахт. И если они не будут приняты, то из 33 государственных шахт, учитывая планы горных выработок, к концу года может остаться только пять.
"Мы должны на этой неделе принять коррективы к бюджету нынешнего года и дать возможность выплатить задолженность по зарплате шахтерам, это 1 миллиард гривен (40,8 миллиона долларов). В то же время мы должны заложить деньги на следующий год для модернизации шахт и поддержку угольной отрасли", — приводит слова Бойко сайт партии во вторник.
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13 октября, 11:47РИА Новости
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По мнению Бойко, может произойти не только потеря рабочих мест, но серьезный удар по энергетической независимости Украины.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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