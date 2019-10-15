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РИА Новости

Кузнецова призвала общественников помочь с организацией уроков семьеведения

17:49 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала общественные организации, занимающиеся проблемами семьи и детства, подключиться к мониторингу и изучению предложений специалистов профильного ведомства по содержанию уроков семьеведения, а также к комплексной оценке реализации семейных ценностей в регионах России.
На Пленарном заседании 4 Всероссийской научно-практической конференции "Здоровье семьи – здоровье нации" в рамках Всероссийской программы "Святость материнства" Кузнецова напомнила, что тема семьеведения или уроков семейного счастья вошли в Десятилетие детства, объявленное указом президента от 29 мая 2017 года.
"Мы этого добились, и в плане Десятилетия детства с 2019 года, наконец, стоит этот пункт плана. Но мы прекрасно знаем, и мы не строили иллюзий, что это панацея от всех бед. Первый вопрос: как это будет реализовано. Что это будет? Каким содержанием будут наполнены эти уроки? Модули ли это будут? Или это будут отдельные уроки? Факультативные занятия или что-то еще? Но, мы надеемся, министерство просвещения, которое ответственно за исполнение этого пункта плана, даст нам ответ в ближайшее время", - сказала Кузнецова.
Она призвала представителей общественных организаций подключиться к мониторингу и изучению того, что предложат специалисты профильного ведомства и что в итоге войдет в содержание таких уроков. Также, по ее мнению, общественные организации могли бы помочь аппарату уполномоченного по правам ребенка с комплексной оценкой реализации семейных ценностей в регионах России.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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"Сегодня тема "традиционные ценности" зашла в региональный документ. Она каким-либо образом прописана и в национальной стратегии, и где только нет. Достаточно длительное время переходит из бумажки в бумажку. Мне бы хотелось, чтобы мы провели комплексную оценку реализации этого ценностного компонента в регионах России. Что можно учитывать: наличие социальной рекламы, наличие передач семейно-ориентированных, наличие мероприятий, ориентированных на семейные ценности, и прочее. Мы можем смотреть где-то формальные признаки, а где-то подключить специалистов: психологов, социологов, которые помогут нам посмотреть динамику в каких-то ценностных подходах и понятиях", - пояснила она.
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