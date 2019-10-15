Кузнецова призвала общественников помочь с организацией уроков семьеведения

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала общественные организации, занимающиеся проблемами семьи и детства, подключиться к мониторингу и изучению предложений специалистов профильного ведомства по содержанию уроков семьеведения, а также к комплексной оценке реализации семейных ценностей в регионах России.

На Пленарном заседании 4 Всероссийской научно-практической конференции "Здоровье семьи – здоровье нации" в рамках Всероссийской программы "Святость материнства" Кузнецова напомнила, что тема семьеведения или уроков семейного счастья вошли в Десятилетие детства, объявленное указом президента от 29 мая 2017 года.

"Мы этого добились, и в плане Десятилетия детства с 2019 года, наконец, стоит этот пункт плана. Но мы прекрасно знаем, и мы не строили иллюзий, что это панацея от всех бед. Первый вопрос: как это будет реализовано. Что это будет? Каким содержанием будут наполнены эти уроки? Модули ли это будут? Или это будут отдельные уроки? Факультативные занятия или что-то еще? Но, мы надеемся, министерство просвещения, которое ответственно за исполнение этого пункта плана, даст нам ответ в ближайшее время", - сказала Кузнецова.

Она призвала представителей общественных организаций подключиться к мониторингу и изучению того, что предложат специалисты профильного ведомства и что в итоге войдет в содержание таких уроков. Также, по ее мнению, общественные организации могли бы помочь аппарату уполномоченного по правам ребенка с комплексной оценкой реализации семейных ценностей в регионах России.