Кузнецова призвала ввести пожизненные сроки за преступления против детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Преступления против детей должны наказываться вплоть до пожизненного заключения, соответствующая позиция отражена в законопроекте, который в Госдуму внес аппарат уполномоченного по правам ребенка, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она напомнила, что после трагедии в Саратове аппарат внес в ГД предложения по ужесточению наказания за преступления против несовершеннолетних. Кузнецова сообщала, что просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ.

"В новом законопроекте будет предусмотрено пожизненное заключение... Именно в этом заключается наше требование и позиция, с которым мы вышли по ужесточению ответственности (за преступления против несовершеннолетних)", - сказала Кузнецова на заседании круглого стола, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних.

Детский омбудсмен добавила, что, по ее информации, законопроект может быть рассмотрен в Госдуме в текущую сессию.

Круглый стол о предотвращении преступлений против детей прошёл на площадке Общероссийского народного фронта.