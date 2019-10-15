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РИА Новости

Кузнецова призвала ввести пожизненные сроки за преступления против детей

17:47 15.10.2019 (обновлено: 20:51 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Преступления против детей должны наказываться вплоть до пожизненного заключения, соответствующая позиция отражена в законопроекте, который в Госдуму внес аппарат уполномоченного по правам ребенка, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Она напомнила, что после трагедии в Саратове аппарат внес в ГД предложения по ужесточению наказания за преступления против несовершеннолетних. Кузнецова сообщала, что просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ.
"В новом законопроекте будет предусмотрено пожизненное заключение... Именно в этом заключается наше требование и позиция, с которым мы вышли по ужесточению ответственности (за преступления против несовершеннолетних)", - сказала Кузнецова на заседании круглого стола, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних.
Детский омбудсмен добавила, что, по ее информации, законопроект может быть рассмотрен в Госдуме в текущую сессию.
Круглый стол о предотвращении преступлений против детей прошёл на площадке Общероссийского народного фронта.
Отец Михаила Туватина
14 октября, 21:05Радио Sputnik
Отец убийцы школьницы в Саратове поддержал идею смертной казни для сына
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.
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Убийство девочки в СаратовеАнна КузнецоваСледственный комитет РФГосдума РФСаратовОбщество
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