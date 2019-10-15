Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T19:12Z
https://ria.ru/20191015/1559821994.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149907/22/1499072262_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_56e5b4a43d9a1596905c632f2244ebe7.jpg
РИА Новости

Автосалоны в 2020 году получат право устанавливать номера на новые машины

17:46 15.10.2019 (обновлено: 19:12 15.10.2019)
876
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобильные номера
Автомобильные номера
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон, согласно которому автодилеры смогут сами регистрировать новые автомобили, благодаря чему машина уже из салона будет выезжать с госномерами, сообщил РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
В начале августа 2019 года вступил в силу закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
"В Федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, норма про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, услугу смогут оказывать те автосалоны, которые будут включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
8 октября, 15:34РИА Новости
Автосалонам могут разрешить регистрировать в Госавтоинспекции ТС
"Сейчас разрабатываются реестры этих организаций, которые будут участвовать в регистрации транспортных средств. Также сейчас разрабатывается реестр организаций, которые будут печатать номера. В принципе это одни и те же организации: автосалоны, дилеры", - пояснил Белан.
Он отметил, что в настоящее время завершается подготовка нормативной базы для функционирования этих специальных реестров организаций.
910105
Обсудить 1
АвтоГИБДД МВД РФМВД РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ, пишут СМИ
РИА
Новости
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Житель Ставрополья пытался "заколдовать" судебных приставов
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Председатель правительства РФ Дмитрий проводит совещание об исполнении поручений президента РФ и правительства РФ
Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
Продажа орехов и сухофруктов
Диетолог назвала самые полезные сухофрукты
Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбилась стеклянная панель
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле
Вид города Минска
Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента новостейМолния