Автосалоны в 2020 году получат право устанавливать номера на новые машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон, согласно которому автодилеры смогут сами регистрировать новые автомобили, благодаря чему машина уже из салона будет выезжать с госномерами, сообщил РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В начале августа 2019 года вступил в силу закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.

"В Федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, норма про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, услугу смогут оказывать те автосалоны, которые будут включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.

"Сейчас разрабатываются реестры этих организаций, которые будут участвовать в регистрации транспортных средств. Также сейчас разрабатывается реестр организаций, которые будут печатать номера. В принципе это одни и те же организации: автосалоны, дилеры", - пояснил Белан.