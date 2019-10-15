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РИА Новости
Туризм

Коста-Рика готова открыть прямое авиасообщение с Россией

17:52 15.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПобережье Коста-Рики
Побережье Коста-Рики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 15 окт - РИА новости. Коста-Рика готова к открытию прямого авиасообщения с Россией, заявил член президиума законодательной ассамблеи страны Отто Варгас Викес.
"Мы говорили с палатой по туризму Коста-Рики о возможности прямого авиасообщения. Мы полностью готовы", - сказал депутат на встрече с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.
Ранее занимавший пост временного поверенного в делах России в Коста-Рике Алексей Кудачкин сообщал РИА Новости, что Коста-Рика передала предложения по налаживанию авиасообщения между странами.
В 2018 году Коста-Рику посетили пять тысяч туристов из России, при том что всего отдохнуть в страну приехали три миллиона гостей.
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