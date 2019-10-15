Коста-Рика готова открыть прямое авиасообщение с Россией

МОСКВА, 15 окт - РИА новости. Коста-Рика готова к открытию прямого авиасообщения с Россией, заявил член президиума законодательной ассамблеи страны Отто Варгас Викес.

"Мы говорили с палатой по туризму Коста-Рики о возможности прямого авиасообщения. Мы полностью готовы", - сказал депутат на встрече с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Ранее занимавший пост временного поверенного в делах России в Коста-Рике Алексей Кудачкин сообщал РИА Новости, что Коста-Рика передала предложения по налаживанию авиасообщения между странами.