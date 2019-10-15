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РИА Новости

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

17:39 15.10.2019 (обновлено: 18:39 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АБУ-ДАБИ, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого камчатского кречета.
В ответ наследный принц предподнес российскому лидеру макет дворца Каср-аль-Хосн — бывшей резиденции президента ОАЭ.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
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Орнитолог рассказал о кречете, подаренном Путиным саудовскому королю
Путин находится в Эмиратах с государственным визитом. Накануне он побывал в Саудовской Аравии, где также подарил камчатского кречета королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду.
Как рассказал РИА Новости орнитолог, доктор биологических науки Евгений Лобков, кречеты считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Это красивые и умные птицы, которые хорошо обучаются и эффектно охотятся. По словам ученого, уникальность камчатских кречетов заключается в том, что они имеют светлый окрас. На Руси их издревле называли "красными", потому что они красивые, добавил ученый, отметив, что такая птица считалась царским подарком.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
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Мухаммед бен Заид Аль НахайянАбу-Даби (эмират)Владимир ПутинОАЭВ мире
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