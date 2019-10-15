Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Как рассказал РИА Новости орнитолог, доктор биологических науки Евгений Лобков, кречеты считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Это красивые и умные птицы, которые хорошо обучаются и эффектно охотятся. По словам ученого, уникальность камчатских кречетов заключается в том, что они имеют светлый окрас. На Руси их издревле называли "красными", потому что они красивые, добавил ученый, отметив, что такая птица считалась царским подарком.