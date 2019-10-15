Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

АБУ-ДАБИ, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого камчатского кречета.
В ответ наследный принц предподнес российскому лидеру макет дворца Каср-аль-Хосн — бывшей резиденции президента ОАЭ.
Путин находится в Эмиратах с государственным визитом. Накануне он побывал в Саудовской Аравии, где также подарил камчатского кречета королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду.
Как рассказал РИА Новости орнитолог, доктор биологических науки Евгений Лобков, кречеты считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Это красивые и умные птицы, которые хорошо обучаются и эффектно охотятся. По словам ученого, уникальность камчатских кречетов заключается в том, что они имеют светлый окрас. На Руси их издревле называли "красными", потому что они красивые, добавил ученый, отметив, что такая птица считалась царским подарком.