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РИА Новости

В "Лиза Алерт" предложили ввести в школах уроки безопасности

17:37 15.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев предлагает после трагедии в Саратове проводить в школах уроки безопасности для детей.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.
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"Мы сейчас во многих школах в режиме волонтёрской инициативы проводим уроки безопасности... Просто приходим и читаем лекции, но это несистемная история... Если мы расскажем тысяче или двум тысячам за год, то это ни о чем. Нам надо работать на всех и надо работать системно", - сказал Сергеев на круглом столе, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних.
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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