В "Лиза Алерт" предложили ввести в школах уроки безопасности

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев предлагает после трагедии в Саратове проводить в школах уроки безопасности для детей.

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.