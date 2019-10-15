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РИА Новости

Движение "За права человека" намерено оспаривать требование о ликвидации

17:36 15.10.2019 (обновлено: 17:41 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛев Пономарев
Лев Пономарев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Движение "За права человека" намерено оспаривать в суде требование Минюста о своей ликвидации, заявил РИА Новости его руководитель Лев Пономарев.
Во вторник стало известно, что Минюст потребовал ликвидации "За права человека", в феврале признанного иностранным агентом. Верховный суд рассмотрит это заявление 14 ноября. По мнению министерства, движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями российского законодательства и положений своего устава.
"Мы намерены судиться. У нас в процессе очень много судов... Будем в Верховном суде тоже спорить с ликвидацией, потому что мы считаем, что Минюст во многом не прав", - сказал Пономарев.
По его словам, в 2014 году у движения был очередной съезд за права человека, в ходе которого были внесены поправки в устав организации, затем зарегистрированные Минюстом.
"Практически одновременно вошли в действие новые поправки в административный кодекс. А Минюст тогда, видимо, посчитал, что мы имели право не вставить, и нам не делали никакие замечания", - сказал лидер движения.
Лидер движения За права человека Лев Пономарев. Архивное фото
22 октября 2014, 11:02РИА Новости
Лев Пономарев назвал "Мемориал" национальным достояниемМинюст РФ попросил Верховный суд о ликвидации Общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" из-за того, что организация неоднократно нарушала закон.
"Но в конце прошлого года, в декабре Минюст проводил внеплановую проверку нашей организации и обнаружил, что наш устав не соответствует этим поправкам в кодексе. Они потребовали, чтобы мы изменили устав, мы сказали, что мгновенно мы не можем, надо провести съезд, который мы можем провести только осенью. Они нам не ответили ничего. Мы думали, что осенью проведем съезд и проведем устав", - сообщил Пономарев.
Собеседник также сообщил, что "За права человека" неоднократно штрафовали за нарушения как иностранного агента.
"Если раньше правозащитные организации могли не упоминать в интернете, что они внесены в реестр, то именно от движения, от нас первых, стали требовать, чтобы движение упоминалось, как иностранный агент. Нас стали штрафовать. И вот в связи с тем, что мы много раз нарушили закон об иностранных агентах... это еще одна крупная причина", - считает он.
Лидер общественного движения За права человека, член бюро федерального Политсовета движения Солидарность Лев Пономарев
9 декабря 2013, 22:27РИА Новости
Лев Пономарев надеется, что концепция широкой амнистии сохранитсяВладимир Путин в понедельник внес в Госдуму проекты постановлений об объявлении амнистии. Согласно пояснительной записке к документу, лица, которые в местах лишения свободы совершили умышленные преступления и нарушали порядок, а также совершили преступления, представляющие повышенную общественную опасность, под амнистию не подпадут.
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МинюстВерховный суд РФЛев ПономаревДвижение "За права человека"Общество
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