В Пензенской области открыли свинокомплекс за 750 миллионов рублей

ПЕНЗА, 15 окт - РИА Новости. Свиноводческий комплекс "Лопатинский бекон" с объемом инвестиций 750 миллионов рублей открылся во вторник в Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Открыли крупное агропредприятие "Лопатинский бекон". Инвестпроект реализовывался на протяжении нескольких лет, и в конце сентября комплекс зарегистрирован в госреестре. Важно, что в Лопатинском районе инвестором при господдержке создано 43 рабочих места. Инвестиции - 750 миллионов рублей", - написал губернатор области Иван Белозерцев во вторник в своем Twitter.

Открыли крупное агропредприятие «Лопатинский бекон». Инвестпроект реализовывался на протяжении нескольких лет и в конце сентября комплекс зарегистрирован в Госреестре. Важно, что в Лопатинском районе инвестором при господдержке создано 43 рабочих места. Инвестиции-750 млн. руб. pic.twitter.com/SfYPCBSj7n — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 15 октября 2019 г.

По данным пресс-службы, основным направлением нового комплекса является выращивание свиней на убой. Общее поголовье свиней на предприятии составляет 19680 единиц, в том числе 1350 голов основного стада.

Предполагается, что свинокомплекс станет отправлять выращенных свиней на убой в специально строящийся для этих целей цех, который расположен неподалеку и будет сдан в эксплуатацию в декабре этого года. Ожидается, что после открытия цеха по убою число новых рабочих мест на предприятии вырастет до 53. Реализовывать выпускаемую мясную продукцию планируется в торговых точках Пензы и области, а также на территории соседней Ульяновской области.

Белозерцев на торжественном открытии отметил важность животноводческого комплекса для экономики Лопатинского района и всей области, а также для жителей, которые смогут трудиться на новом предприятии.