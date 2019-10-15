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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области открыли свинокомплекс за 750 миллионов рублей

17:32 15.10.2019
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© Фото : Дмитрий ТупиковПоросята
Поросята
© Фото : Дмитрий Тупиков
ПЕНЗА, 15 окт - РИА Новости. Свиноводческий комплекс "Лопатинский бекон" с объемом инвестиций 750 миллионов рублей открылся во вторник в Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Открыли крупное агропредприятие "Лопатинский бекон". Инвестпроект реализовывался на протяжении нескольких лет, и в конце сентября комплекс зарегистрирован в госреестре. Важно, что в Лопатинском районе инвестором при господдержке создано 43 рабочих места. Инвестиции - 750 миллионов рублей", - написал губернатор области Иван Белозерцев во вторник в своем Twitter.
По данным пресс-службы, основным направлением нового комплекса является выращивание свиней на убой. Общее поголовье свиней на предприятии составляет 19680 единиц, в том числе 1350 голов основного стада.
Предполагается, что свинокомплекс станет отправлять выращенных свиней на убой в специально строящийся для этих целей цех, который расположен неподалеку и будет сдан в эксплуатацию в декабре этого года. Ожидается, что после открытия цеха по убою число новых рабочих мест на предприятии вырастет до 53. Реализовывать выпускаемую мясную продукцию планируется в торговых точках Пензы и области, а также на территории соседней Ульяновской области.
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Белозерцев на торжественном открытии отметил важность животноводческого комплекса для экономики Лопатинского района и всей области, а также для жителей, которые смогут трудиться на новом предприятии.
Уточняется, что Белозерцев осмотрел производственные корпуса нового свинокомплекса, оценил организацию агропроизводства, а представители инвестора рассказали главе региона об используемом оборудовании и технологиях выращивания свиней.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
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