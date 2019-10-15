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РИА Новости

Российские операторы связи хотят протестировать "электронные" сим-карты

15:35 15.10.2019 (обновлено: 17:35 15.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСалон связи "Евросеть" в Екатеринбурге
Салон связи Евросеть в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Российские операторы связи планируют внедрять "электронные" сим-карты вслед за Tele2, если выполнят условия обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.
Tele2 первым из российских операторов предложила абонентам протестировать eSIM, в конце апреля начав продавать "электронные" сим-карты в пяти московских флагманских салонах. По словам Иванова, остальные операторы также планируют использовать eSIM.
"Пока (другие операторы) не обращались (за таким разрешением), но планируют (тестировать "электронные" сим-карты). Сейчас проведем первый тест, посмотрим, как это пойдет, и дальше, если они выполнят все те условия по безопасности, которые сумел выполнить Tele2, то они тоже будут допущены точно так же", - заявил Иванов.
Сим-карты
24 сентября, 10:22Радио Sputnik
По голосу и лицу. В России работают над внедрением виртуальных SIM-карт
Он добавил, что по стране насчитывается более 70 операторов связи и ещё виртуальные.
"eSIM - новая технология, но есть к ней определенные претензии. Как только эти претензии со стороны безопасности решаются, мы тут же открываем свободно", - заключил Иванов.
Ранее сообщалось, что Tele2 решило вопросы обеспечения безопасности применения SIM. Реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов. Всего в тесте будут принимать участие до 15 тысяч абонентов.
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