Российские операторы связи хотят протестировать "электронные" сим-карты

СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Российские операторы связи планируют внедрять "электронные" сим-карты вслед за Tele2, если выполнят условия обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

Tele2 первым из российских операторов предложила абонентам протестировать eSIM, в конце апреля начав продавать "электронные" сим-карты в пяти московских флагманских салонах. По словам Иванова, остальные операторы также планируют использовать eSIM.

"Пока (другие операторы) не обращались (за таким разрешением), но планируют (тестировать "электронные" сим-карты). Сейчас проведем первый тест, посмотрим, как это пойдет, и дальше, если они выполнят все те условия по безопасности, которые сумел выполнить Tele2, то они тоже будут допущены точно так же", - заявил Иванов.

Он добавил, что по стране насчитывается более 70 операторов связи и ещё виртуальные.

"eSIM - новая технология, но есть к ней определенные претензии. Как только эти претензии со стороны безопасности решаются, мы тут же открываем свободно", - заключил Иванов.