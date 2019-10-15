В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбилась стеклянная панель

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в Киеве, открыли 25 мая. Часть моста выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через них можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом. В День Киева, 26 мая, на этом мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр Киева Витали Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что, предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов. Позже журналисты сообщали о появлении новых трещин на пленке.