В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбилась стеклянная панель

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Стеклянная панель разбилась на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, сообщает во вторник интернет-издание "Информатор".
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в Киеве, открыли 25 мая. Часть моста выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через них можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом. В День Киева, 26 мая, на этом мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр Киева Витали Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что, предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов. Позже журналисты сообщали о появлении новых трещин на пленке.
"На этот раз пострадала секция стекла, которое закрывает освещение на перилах путепровода. В данный момент движение пешеходов на мосту никак не ограничено", - говорится в сообщении.
По данным издания, в данный момент ни лампы, ни секции на месте нет, а на панорамном стекле и вокруг перил можно увидеть осколки стекла. Как отмечается, этот элемент моста никак не влияет на безопасность передвижения.