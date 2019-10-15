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РИА Новости

Подозреваемых в убийстве девушки в Урале проверят на другие преступления

17:29 15.10.2019
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© аккаунт Ксении Каторгиной во ВконтактеКсения Каторгина
Ксения Каторгина
© аккаунт Ксении Каторгиной во Вконтакте
Ксения Каторгина. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России проверит троих задержанных по делу об убийстве девушки в Екатеринбурге из-за машины на возможную причастность к аналогичным преступлениям, сообщает ведомство во вторник.
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. Следственный комитет сообщил о трех задержанных по делу, среди которых одна женщина.
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Вчера, 15:55РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
"Следственным и оперативным путём проверяется возможная причастность подозреваемых к иным ранее совершенным преступлениям (в том числе в других регионах страны)", - говорится в сообщении ведомства.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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