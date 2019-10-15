Подозреваемых в убийстве девушки в Урале проверят на другие преступления

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России проверит троих задержанных по делу об убийстве девушки в Екатеринбурге из-за машины на возможную причастность к аналогичным преступлениям, сообщает ведомство во вторник.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. Следственный комитет сообщил о трех задержанных по делу, среди которых одна женщина.