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РИА Новости

Медведев: совещания по выполнению поручений президента станут регулярными

17:27 15.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что совещания, в ходе которых будут рассматриваться вопросы выполнения поручений президента РФ и правительства, будут проходить регулярно.
Ранее Медведев провел совещание, в ходе которого был рассмотрен ход исполнения поручений главы государства и главы правительства по вопросам информатизации здравоохранения, совершенствования сферы государственных закупок работ и услуг, пользования объектами водных биологических ресурсов, развития аэропортов Московского региона. Премьер указал, что неисполненных поручений остается еще достаточно, по многим сроки переносятся по нескольку раз. Он отмечал, что оправдания обычно традиционные: сложность согласования, необходимость дополнительной проработки и другие причины.
"В мае мы проводили совещание об исполнительской дисциплине (аналогичное совещание по вопросам выполнения поручений - ред.). Все поручения, которые были тогда даны, выполнены. Надеюсь, что и выводы сделаны тоже. Сегодня провели разбор нового блока тем - и будем проводить такие обсуждения регулярно с участием профильных министров и глав регионов. Рассчитываю, что ситуация с сегодняшними вопросами будет исправлена как можно быстрее", - написал премьер в социальной сети "ВКонтакте".
В ходе заседания во вторник Медведев указал на необходимость регуляторной гильотины. Он назвал безобразием "бесконечный бюрократический поток информации".
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Премьер потребовал, в частности, в десятидневный срок доложить ему о введении единого регулирования для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям, поручил Минсельхозу в течение трех недель внести в правительство законопроект по индексации ставки сбора за пользование водными биоресурсами, указав при этом, что выдавать льготы нужно тем рыбопромышленным предприятиям, которые внедряют современные технологии и добиваются высокой степени переработки, также председатель правительства поручил Минздраву и МВД РФ доработать законопроект о создании единой информационной базы, которая позволит ведомствам обмениваться медицинскими заключениями.
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