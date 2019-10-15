Автобиография Элтона Джона выходит в России пятого ноября

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Единственная официальная автобиография знаменитого британского певца Элтона Джона Ме ("Я") поступит в продажу в России пятого ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Первая и единственная официальная автобиография Элтона Джона Me (в русском переводе - "Я") выйдет пятого ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что книга стала абсолютным бестселлером сайта Amazon еще до поступления в продажу. В России книга, содержащая множество откровенных подробностей из личной жизни артиста, выйдет с маркировкой 18+.

"В книге Элтон Джон рассказывает как о безудержном угаре рок-звезды, так и о приходе к чистой и спокойной жизни, об обретении любви и радости отцовства. Об ошибках, страстях, неверных и правильных решениях. И, конечно, о музыке, ради которой все и было", - добавили в издательстве.