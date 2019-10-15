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РИА Новости
Культура

Автобиография Элтона Джона выходит в России пятого ноября

17:19 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл". 14 декабря 2017
Британский певец Элтон Джон выступает в концертном зале Крокус Сити Холл. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Единственная официальная автобиография знаменитого британского певца Элтона Джона Ме ("Я") поступит в продажу в России пятого ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Первая и единственная официальная автобиография Элтона Джона Me (в русском переводе - "Я") выйдет пятого ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что книга стала абсолютным бестселлером сайта Amazon еще до поступления в продажу. В России книга, содержащая множество откровенных подробностей из личной жизни артиста, выйдет с маркировкой 18+.
"В книге Элтон Джон рассказывает как о безудержном угаре рок-звезды, так и о приходе к чистой и спокойной жизни, об обретении любви и радости отцовства. Об ошибках, страстях, неверных и правильных решениях. И, конечно, о музыке, ради которой все и было", - добавили в издательстве.
По словам самого артиста, при написании мемуаров он осознал, что ему удалось прожить невероятно безумную жизнь. "Я вырос во время необыкновенных изменений в мире и имел приятную честь встречаться и работать со многими людьми, стоявшими за этими переменами. Моя жизнь - безумные американские горки, и они продолжают нестись вперед. Надеюсь, читателям тоже понравится эта поездка", - сказал певец, чьи слова приводит пресс-служба.
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