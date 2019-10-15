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РИА Новости

В Госдуме предложили выделить средства на увеличение штата лесной охраны

17:15 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник лесной охраны
Сотрудник лесной охраны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник лесной охраны. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предлагает кабмину выделить в 2020 году порядка 9,6 миллиарда рублей на увеличение штата лесной охраны для предотвращения пожаров, предусмотрев это поправками ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год, следует из заключения комитета на проект бюджета, опубликованного в базе данных ГД.
"Есть примерный расчет Минприроды, что для более качественной работы в лесном хозяйстве необходимо увеличение штатной численности как минимум на 18 тыс. человек. На это потребуется 9,6 млрд. руб. расходов из федерального бюджета", - говорится в документе.
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"Если ведомство говорит о том, что надо от пожаров защищать леса и дополнительно в 9 раз нарастить численность (сотрудников), а при этом не закладывает на это денег, фактически они говорят "нам хорошо бы нарастить эту численность, но просить денег на это мы не будем и пусть эти леса на следующий год горят". Мы не согласны с этим. Мы считаем, что во втором чтении они должны это учесть и какие-то поправки вносить", - сказал РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
Комитет в своем заключении отмечает, что затраты на охрану лесов от пожаров являются основными статьями расходов на лесохозяйственные мероприятия и стоят в приоритете. Так, в 2018 году на охрану лесов от пожаров направлено 60% из всех расходов федерального бюджета, выделяемых на выполнение лесохозяйственных мероприятий. Члены комитета подчеркивают, что нехватка кадров в лесном хозяйстве провоцирует серьезные негативные последствия, в том числе гибель лесов от пожаров. "Не увеличив штат лесной охраны, мы решения проблемы с пожарами не получим", - говорится в документе.
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"Однако стоит обратить внимание, что при выделенном Рослесхозу в 2018 году 1 млрд. руб. на увеличение численности лесных инспекторов на 1,9 тыс. человек фактически она увеличена только на 855 человек", - отмечается в заключении комитета.
Комитет также обратил внимание на недостаточно эффективное обеспечение результативности реализации программы по охране Байкала, особенно мероприятий, направленных на снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. "В федеральном бюджете на 2020 год также предусмотрено финансирование мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК" в размере 2,5 млрд. рублей, несмотря на то, что прежний подрядчик отказался от исполнения обязательств, а новый подрядчик так и не выбран", - отметил комитет.
Кроме того, думский комитет отмечает возможные риски неосвоения выделяемых средств в 2020 году по федеральному проекту "Чистый воздух".
Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом. Огонь на пике охватывал более 3 миллионов гектаров, в ряде регионов вводили режим ЧС, пришлось привлекать армию.
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